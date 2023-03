Verkaufsoffener Sonntag in Dormagen Ostermarkt erstmalig mit Gesundheitsmeile

Die City-Geschäfte öffnen am verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen zwischen 13 und 18 Uhr. Neben Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SWD) und City-Offensive Dormagen (CiDo), die das Stadtfest koordinieren, sorgen die Bürgerstiftung, der Geschichtsverein Dormagen und weitere Akteure für ein buntes Programm zum Auftakt der Osterferien. „Wir freuen uns auf einen gelungenen Start in die Stadtfest-Saison und darüber, dass so viele Partner ihre Ideen und Aktionen einbringen. Es lohnt sich, am 2. April in die City zu kommen“, sagt Veranstaltungsmanager Thomas Anno (SWD).