Karnevalsgesellschaft : Aufgelöste KG Delrath spendet Vereinsvermögen

Das restliche Vereinsvermögen der aufgelösten Karnevalsgesellschaft Delrath kommt gemeinnützigen Vereinen zugute. Foto: dpa/Federico Gambarini

Delrath Das Restvermögen der aufgelösten Karnevalsgesellschaft Delrath in Höhe von knapp 12.000 Euro geht an gemeinnützige Vereine in Delrath.

(sit) Bereits Anfang Februar hatte sich der Kulturausschuss mit der Beschlussvorlage der Verwaltung beschäftigt, wie mit dem restlichen Vereinsvermögen der aufgelösten Karnevalsgesellschaft 1974/95 Delrath in Höhe von 11.695,93 Euro zu verfahren sei. In dieser Sitzung war die Verwaltung gebeten worden, die Kassenberichte der vergangenen drei Jahre zu prüfen und den Sachverhalt in der nächsten Sitzung des Kulturausschusses erneut aufzurufen. Auch das Rechtsamt wurde eingeschaltet. Das kam zu dem Schluss: Die Stadt Dormagen sei in der Satzung lediglich als Begünstigte benannt. Die Prüfung der Abwicklung der Vereinsauflösung und die Abrechnung des Vereinsvermögens könne somit nur durch die ehemaligen Vereinsmitglieder gegenüber dem Liquidator auf dem zivilrechtlichen Wege eingeleitet werden. Da das Sperrjahr jedoch bereits abgelaufen sei, seien Ansprüche gegen den Verein selbst ausgeschlossen. Die Haftung des Liquidators bliebe jedoch bestehen. Die Stadt Dormagen habe selbst keinerlei Ansprüche oder Rechtspositionen gegenüber dem ehemaligen Verein oder dem Liquidator. Demnach riet das Rechtsamt, dass der Kulturausschuss die Verteilung der Gelder beschließen solle.

Die 11.695,93 Euro waren vom Liquidator der Karnevalsgesellschaft bereits im November 2020 auf ein Konto der Stadt Dormagen überwiesen worden und kommen nun auf seinen Vorschlag hin folgenden gemeinnützigen Vereinen in Delrath zugute:

- 2000 Euro: Johanneshaus Delrath

- 3000 Euro: IG Delrather Karneval

- 1500 Euro: SSV Delrath

- 1500 Euro: St. Hubertus BSV Delrath 1926

- 2000 Euro: Förderverein der Kindertagesstätte Villa Bunte Wolke Dormagen

- 1540,40 Euro: Hundefreunde Dormagen 77