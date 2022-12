Vereinsräume in Dormagen Karateverein sucht nach Mitnutzern

Der Verein betreibt seit 2019 seine eigenen Räumlichkeiten an der Weilerstraße mit zwei Trainingsflächen und einem Aufenthaltsbereich. „Nach den Coronaeinbrüchen der letzten Monate und im Zuge der Energiekrise ist der Verein noch immer auf der Suche nach vertrauensvollen Mitnutzern für die Sportanlage“, erklärt Thomas Beu, Cheftrainer und Vorstandsmitglied des Vereins. Trotz gut besuchter Gruppen und parallel laufenden Breiten- und Leistungssporttrainings sei die rund 200qm Sportfläche oft ungenutzt. „Vor allem im Vormittagsbereich und an den Wochenenden ist hier oft kein Betrieb. Durch die zweite Trainingsfläche mit Matten wäre mittlerweile auch im unterwöchigen Abendbereich eine parallele Nutzung mit einen zweiten Verein möglich.“ Die Karate-Schule aus Dormagen ruft andere Vereine oder Institutionen dazu auf, sich per Email n den Verein zu wenden.