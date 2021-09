Verein in Dormagen : Hospizbewegung sucht dringend ehrenamtliche Mitarbeiter

Dormagen Die Hospizbewegung Dormagen bietet einen Grundkurs an, um dringend benötigte ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schulen.

(kiba) Die Hospizbewegung Dormagen hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in schwerer Erkrankung, im Sterben, und in der Trauer auf deren Wunsch hin zu begleiten und über diese wichtigen Themen zu informieren. Um dieser Aufgabe weiter nachzugehen, sucht der Verein nur dringend nach ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.

„Es ist uns ein Anliegen, die Themen Tod, Trauer und Sterben aus der gesellschaftlichen Tabuzone herauszuholen und die Beschäftigung damit anzuregen“, sagt Koordinatorin Annemarie Hein. Die Hauptarbeit, nämlich die Sterbe- und Trauerbegleitung leisten dabei die ausgebildeten und ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Zu den Menschen, die wir in ihrer schwierigen Lebenssituation unterstützen, gehören neben den engsten Familienangehörigen auch Freunde, Bekannte und Nachbarn – also alle Angehörigen.“

In der Trauerbegleitung bieten die Trauerbegleiter den Trauernden eine zeitlich begrenzte, individuelle Begleitung durch Einzelgespräche an. „Sie hören ihnen vorurteilsfrei zu und unterstützen sie dabei, in ihrer Trauer einen neuen Weg zu finden. Sie zeigen ihnen Wege auf, Kraft und Trost im Alltag zu finden.“ Neben den Einzelbegleitungen bietet die Hospizbewegung Dormagen für Trauernde auch einen monatlichen Trauer-Treff an. Dort können Trauernde von anderen erfahren, was ihnen in dieser schwierigen Lebensphase Mut gemacht und gut getan hat.