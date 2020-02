Verbände in Dormagen : Reservistenkameradschaft ehrt Mitglieder

Dormagen Viele Mitglieder wurden beim Jahrestreffen der Reservisten geehrt. Darunter auch externe Mitstreiter.

Dries hätte als stellvertretender Bürgermeister die Aufgaben seiner Vorgänger mit Bravour übernommen, so Heinen. Er nehme gerne an Jahresabschluss- und Ehrungsabenden der RK teil. Darüber hinaus sei er Ansprechpartner und Ratgeber in vielen Belangen und unterstütze zahlreiche öffentliche Veranstaltungen wie den Tag des Reservisten.Zudem gab es an diesem Abend weitere Ehrungen: Für 25 Jahre treue Mitgliedschaft und Mitarbeit im Verband der Reservisten für Feldwebel Stefan Schmitz und Oberleutnant Georg Marek. Major Heinz Josef Winkels und Obermaat Heinz Kollmann sind sogar bereits 40 Jahre dabei. Auch einige Nichtmitglieder erhielten aufgrund der guten Zusammenarbeit für ihre besonders hervorragende Verdienste um den Verband eine Auszeichnung. Oberstleutnant a.D. Jürgen Mitscher, der in seiner aktiven Zeit zum Landeskommando NRW gehörte und im zurückliegenden Jahr mit der Gruppe zum 75. Jahrestag der Landung alliierter Truppen in der Normandie teilnahm, hatte für jeden der Teilnehmer noch Dankesurkunden im Gepäck dabei.