Veranstaltungen in Dormagen Konzert und Ferienfreizeit im Tannenbusch

Auch in den Sommerferien dürfen insbesondere Kinder sich auf ein Angebot im Tannenbusch freuen: Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Dormagen (SDW) bietet allen Kindern und Jugendlichen von acht bis 16 Jahren eine fünftägige Sommer-Ferienfreizeit als Abenteuercamp im Tannenbusch an. Unter der Leitung des Sozial- und Waldpädagogen Frithjof Schnurbusch und seinem Team wird den Teilnehmenden erlebnisreich vermittelt, wie man in der freien Natur überleben kann. Dazu gehören der Bau eines eigenen Flachbogens und Übung des zielsicheren Treffens, das Anpirschen, Feuermachen, Wasser filtern, Essbares finden. Im Wildpark Tannenbusch wird auch die Gelegenheit genutzt, die vorhandene Tierauswahl wie z.B. Wildschwein, Hirsch und Tarpan-Pferd genauer kennenzulernen. Der Termin ist vom 24 Juli bis 28. Juli jeweils von 9.30 bis 16 Uhr. Die Kosten liegen bei 300 Euro pro Person. Infos und Anmeldung bei Frithjof Schnurbusch unter 015221519371.