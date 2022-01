Veranstaltungen 2022 in Dormagen : Zwölf Highlights in zwölf Monaten

2021 fanden anstelle des Strabi-Festivals die Strabi-Strandkonzerte statt. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Dormagen Strabi-Festival, Mallorca-Party und einige anspruchsvolle Theaterstücke: Das Kultur-Jahr 2022 hat in Dormagen einiges zu bieten. Eine Auswahl für jeden Monat.

Von Kira Bayer

Auch in diesem Jahr setzen das Kulturbüro der Stadt Dormagen sowie zahlreiche andere lokale Veranstalter wieder eine Vielzahl an kulturellen Highlights. Wie bereits im vergangenen Jahr steht natürlich auch 2022 vieles wieder unter dem Zeichen der Pandemie. Daher können Veranstaltungen sich weiterhin verschieben oder abgesagt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt jedoch mangelt es den folgenden zwölf Monaten nicht an Kultur, Festivals und Feten. Die Redaktion stellt einige der Highlights vor.

Januar Das Jahr startet kulturell hochklassig. Gleich zu Beginn am 8. Januar steht das beliebte Neujahrskonzert in der Christuskirche Dormagen auf dem Programm. Die Neujahrskonzerte mit Kantor Georg Wendt an der großen Orgel sind seit vielen Jahren fester Bestandteil des Konzertprogramms der Reihe 8 und sind in der Regel gut besucht.

INFO Kartenverkauf für die kulturellen Highlights Tickets Karten für alle Vorstellungen der Stadt Dormagen sowie für das Kabarett- und Comedy-Festival sind im Ticket-Shop www.dormagen.reservix.de und in der City-Buchhandlung Dormagen erhältlich. Das gesamte Jahresprogramm des Kulturbüros finden Interessierte auf der Webseite www.kulturbuero-dormagen.de.

Karten für die Veranstaltungen von Marc Pesch können unter tickets.marcpesch.de erworben werden. Tickets für das Strabi-Festival werden unter www.strabi.de erhältlich sein.

Februar Im Wintermonat Februar wird erhält die Kunstform der Satire in Dormagen Einzug. Das Duo „Onkel Fisch“, bestehend aus Adrian Engels und Markus Riedinger, begibt sich am Freitag, 11. Februar, um 20 Uhr in der Kulturhalle auf den Pfad der satirischen Erleuchtung. „Wahrheit – die nackte und ungeschminkte“ lautet das Programm des beliebten Satire-Duos.

März Ein Schmankerl für Klein und Groß folgt im März. „Die kleine Zauberflöte“ ist eine imposante Kinderoper für Familien mit kleinen Musikfreunden ab fünf Jahren. Das beliebte und bekannte Stück zum Lachen und Mitmachen, das ursprünglich für den 9. Januar geplant gewesen war, bringt die Opernwerkstatt am Rhein nun am Sonntag, 6. März, um 15 Uhr auf die Bühne der Kulturhalle.

April Die Moderatoren Wolfgang Link und Detlev Zenk haben sich für die 12. TORK-Show am Freitag, 29. April, in der Kulturhalle Dormagen zahlreiche Gäste eingeladen. Bei dem Talk dabei sind unter anderem der ARD-Digitalexperte Dennis Horn aus dem Ortsteil Delhoven, Erfolgs-Dressurreiterin Romy Allard aus Zons und der aus Dormagen stammende Sternekoch Markus Zorn.

Mai Im Mai dreht sich alles um das Thema Kunst. „Bigos mit schwarzen Tomaten“ haben Corina Wyrwich und Kamila Dabrowska ihre Kunstausstellung betitelt, die ab dem 3. Mai in der Glasgalerie der Kulle zu sehen sein wird.

Juni Im Sonnenmonat Juni wird die Musik in Dormagen aufgedreht. Veranstalter Marc Pesch bringt Mallorca-Gefühle und Kölsche-Töne in die Stadt. Am Pfingstwochenende gibt es gleich ein doppeltes Festival-Highlight: Am Pfingstsamstag (4. Juni) wird es erstmals spanisch in Dormagen „VAMOS! Das Mallorca Festival“ bringt die Megastars der Playa de Palma auf die Open-Air-Bühne am Schützenplatz. Und am Pfingstsonntag (5. Juni) kommt erneut die „Neue Kölsche Welle“ nach Dormagen. Mit dabei unter anderem: Brings, Kasalla und Mo-Torres.

Juli In diesem Monat wird das Kabarett- und Comedy-Festival wieder zahlreiche Hochkaräter auf die Freilichtbühne nach Zons locken. Ein Highlight: Am Mittwoch, 6. Juli, um 20 Uhr, gastiert Michael Mittermeier in Zons. Sein Programm „ZAPPED! Ein TV-Junkie kehrt zurück“ ist ein nostalgischer Rückblick in die TV-Geschichte und Brennglas auf die Streaming-Kultur der Gegenwart.

August Am 5. August macht die Band Cat Ballou in Zons Station. Mit ihrem Programm „auf samtleisen Pfoten“ sorgen die Musiker für ein musikalisches Highlight im Stadtgebiet.

September (Sommer) Noch ist nicht ganz klar, wann genau das Strabi-Festival 2022 stattfinden soll, fest steht: „Wir planen das Festival auf jeden Fall, können wegen Corona aktuell jedoch noch nicht sagen, wann genau es stattfinden kann. Der Plan ist aber, auf jeden Fall neben DJs auch weiterhin Live-Bands auftreten zu lassen“, so Organisator Valentin Gongoll.

Oktober „Mutter ist die Bestie“, findet Barbara Ruscher, Sie zeigt sich am Samstag, 15. Oktober, in der Kulturhalle als Kabarett-Bestie im doppelten Sinne – hemmungslos die Gesellschaft zerfleischend und zugleich beste Freundin des Publikums.

November Die 18. D´Art eröffnet Bürgermeister Erik Lierenfeld am Freitag, 4. November, im Kulturhaus. Das Thema der größten heimischen Gemeinschaftsausstellung, an der Kreative ab 15 Jahren aus Dormagen teilnehmen können, lautet „Im neuen Licht“.