Veranstaltungen : Hier tanzt Dormagen in den Mai

Auf dem Linden-Kirch-Platz wird wieder ein Baum aufgestellt. Foto: Berns, Lothar (lber)

Dormagen Am 30. April wird gefeiert: Maibaumsetzen, Party und Ausrufen des Maikönigspaars.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Der Abend des 30. April wird vor dem Mai-Feiertag traditionell in vielen Stadtteilen von Dormagen zum „Tanz in den Mai“ oder dem Aufstellen des Maibaums genutzt. So gibt es auch am morgigen Dienstag viele Feiern und Zusammenkünfte. Hier eine Auswahl.

In der Innenstadt veranstalten Rathausplatz-Gastronomen den „Tanz in den Mai“ am 30. April ab 18 Uhr auf dem Paul-Wierich-Platz vor dem Historischen Rathaus.

Info

Mit dem traditionellen Maibaumstellen am Abend des 30. April und der offiziellen Tourismus-Saisoneröffnung am 1. Mai feiert auch Zons gleich doppelt in den Mai und am 1. Mai. Der „Tanz in den Mai“ am Dienstag, 30. April, ab 17 Uhr am Schweinebrunnen wird wieder gemeinsam von der KG Rot-Weiß Feste Zons und dem FC Zons, die auch die Getränkestände betreiben, und dem Heimat- und Verkehrs-Verein Zons organisiert. Es wird wieder ein großer Maibaum vom Löschzug Zons aufgestellt. Die musikalische Unterhaltung kommt von DJ Heinz Angerhöfer, und auch Kalli Bläsings großer Schwenkgrill ist wieder dabei. „Wie in den Vorjahren sollen verstärkte Sicherheitsmaßnahmen, der Einsatz von Ordnungskräften und ein Flaschenverbot gewährleisten, dass die Zonser und ihre Gäste eine friedliche und fröhliche Maiveranstaltung feiern können“, so die Organisatoren. Weiter geht es am Mittwoch, 1. Mai, von 11 bis 17 Uhr mit der Saisoneröffnung des HVV Zons: Die Neue Operette Düsseldorf zeigt ab 11 Uhr Szenen aus der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauß, die am 5. und 6. Juli auf der Freilichtbühne präsentiert wird.

Keinen Tanz in den Mai im eigentlichen Sinne, aber das Aufstellen des Maibaums und ein Maifeuer gibt es am Schützenhaus der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Horrem. Dort wird gegen 19.30 Uhr am 30.April der neue Bogenschießstand im Rahmen eines Gästeschießens feierlich eröffnet.

Party und Tanz gibt es wieder in Rheinfeld, wo ab 18 Uhr auf der Piwipper Straße und der Theodor-Bremer-Straße. Erst nach 22.30 Uhr wird das neue Maikönigspaar ausgerufen.

In Straberg stellt die Dorfjugend wieder den Maibaum auf: „Nicht irgendeinen, sondern den größten im Rhein-Kreis-Gebiet“, so lautet der Superlativ, mit dem die Veranstaltung auf dem Linden-Kirch-Platz am 30. April ab 18 Uhr beworben wird. Bei Kälte soll es auch Glühwein geben.