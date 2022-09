„Sport im Dialog“ in Knechtsteden : Gesellschaftliche Verantwortung – ein Thema auch für den Sport

Knechtsteden Die Fußball-WM in Katar ist skandalumwittert: Menschenrechtsverletzungen und Sport, das passt nicht zusammen. Die Veranstaltung „Sport im Dialog“ im Sportinternat in Knechtsteden widmet sich der Frage nach der gesellschaftlichen Verantwortung des Sports.

Der Name der Veranstaltung trägt in diesem Jahr den Zusatz: „Sport in seiner gesellschaftlichen Verantwortung“. So heißt es in der Einladung: „Die Weltmeisterschaft im Winter in Katar ist schon seit Jahren in aller Munde und das selten aufgrund des sportlichen Wettkampfes. Menschenrechte, Boykott, klimatisierte Stadien sind Schlagworte, die wir seither in den Überschriften um das Sportgroßereignis lesen.“ Es stellen sich die Fragen: „Worum geht es bei der Debatte genau? Und was hat das alles mit dem Thema Verantwortung im Sport zu tun?“. Ronny Blaschke, mehrfach prämierter Sportjournalist, wird die Veranstaltung mit einem Impulsvortrag einleiten, um anschließend als Moderator durch eine offene Gesprächsrunde mit verschiedenen Experten zu führen. So werden Lisa Steffny, Beauftragte „Grundsätze der guten Verbandsführung“, Henning Heinrichs, Internatsleitung Sportinternat Knechtsteden, Notker Becker, Vorsitzender der SVG Weissenberg und Hergen Fröhlich, Geschäftsführer Sportbund Rhein-Kreis Neuss, anwesend sein. Es besteht für das Publikum die Möglichkeit, sich durch eigene Beiträge in die aktuelle Diskussion einzubringen.