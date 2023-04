Veranstaltung in Dormagen Ostermarkt belebt die Innenstadt

Am nahezu ersten „regenfreien“ Tag der vergangenen Woche fand auf der Kölner Straße in der Dormagener Innenstadt der beliebte Ostermarkt statt. Schon am Vormittag war die City überdurchschnittlich gut besucht, als dann um 13 Uhr auch noch die Geschäfte anlässlich des Verkaufsoffenen Sonntages öffneten, war die Stadt so voll wie lange nicht mehr. Unzählbar viele Menschen schlenderten an diesem Sonntag über die über die Einkaufsstraße, beteiligten sich am Trödelmarkt und an der Ostereier-Suche oder nutzen die Zeit für einen ausgiebigen Shopping-Tag.