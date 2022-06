Veranstaltung in Dormagen: Lange Kinonächte in der Zonser Altstadt​

Zons Der Vorverkauf für vier Filmnächte auf der Freilichtbühne im August ist angelaufen. Die Vorführungen werden zwischen dem 18. August und dem 21. August gezeigt.

Glück auf einer Skala von 1 bis 10 Den Auftakt am Donnerstag macht eine schweizerisch-französische Co-Produktion. In dem tragikomischen Roadmovie machen zwei komplett verschiedene Männer sich mit einem Leichenwagen auf eine Reise durch den Süden Frankreichs. Der Film ist für Zuschauer ab sechs Jahren freigegeben.

Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt Inspiriert durch das Bestseller-Buch „Eine kurze Geschichte der Menschheit“ von Yuval Noah Harari stellen die Macher der bekannten Comedyserie „Sketch History“ ihre eigene Version der Menschheitsgeschichte dar. Als Parodie auf die Evolution begleitet der Film die Mission eines Forscherteams, das einen Datenträger mit dem gesammelten Wissen der Menschheit in einer NASA-Raumsonde ins All geschossen hat. Und diese Sonde wird bald von Aliens gefunden. Unter anderem Christoph Maria Herbst und Matthias Matschke spielen in den Hauptrollen mit. Der Film läuft am 19. August in Zons.