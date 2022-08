Veranstaltung in Dormagen : Ehrenamtsfest mit über 800 Gästen

Dormagen Am Sonntag sagte die Stadt im Kulturhof des Klosters Knechtsteden den Ehrenamtlern „Danke“. Bei bestem Wetter spielten auch einige Bands.

In einem besonderen Rahmen hatte die Stadt Dormagen am gestrigen Sonntag, 28. August, zum Ehrenamtsfest in den Kulturhof des Klosters Knechtsteden eingeladen. Mehr als 800 Ehrenamtler aus dem Stadtgebiet nahmen daran teil. Bei bestem Wetter konnten sie sich mit anderen Helferinnen und Helfern austauschen und die Atmosphäre genießen. Zudem wurde die Veranstaltung mit Auftritten mehrerer Dormagener Bands garniert.

„Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg stellen uns seit längerem auf eine harte Probe“, sagte Bürgermeister Erik Lierenfeld. „Zudem vernichtete die Flutkatastrophe vor einem Jahr in wenigen Stunden ganze Landstriche, unzählige Häuser und Existenzen. Doch egal welche Krise uns ereilt hat, es gab und gibt immer unzählige helfende Hände in unserer Stadt. Dafür bin ich sehr dankbar“, stellte er heraus. „Es ist eine enorme Gemeinschaftsleistung in einer noch nie dagewesenen Intensität und Umfang, die wir in Dormagen mit riesigem Engagement leisten. Deshalb möchten wir uns als Stadt mit einem großem Fest bedanken.“