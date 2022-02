UWG Dormagen sieht Chancen : „Neue Grundsteuer kann Wohnungsmarkt beleben“

Dormagen Die UWG ruft ein Thema auf, das zwar auf den ersten Blick etwas sperrig klingt, das aber gleichwohl für viele Dormagener sehr wichtig sein könnte.

Jonas weist auch auf einen weiteren, aus ihrer Sicht interessanten Aspekt hin: die Grundsteuer C. „Die ist neu und für unbebaute Grundstücke vorgesehen.“ Das steckt aus Sicht der UWG dahinter: Mit der neuen Grundsteuer C könnten Städte und Gemeinden unbebaute, baureife Grundstücke durch einen gesonderten kommunalen Hebesatz höher belasten. „Nach meinem Kenntnisstand ist die Erhebung der Grundsteuer C für NRW nicht ausgeschlossen“, so Jonas. „Mit der eventuellen Einführung in Dormagen würde zukünftig derjenige mehr Steuern zahlen, der baureife Grundstücke brachliegen lässt, als derjenige, der baut. Die Grundsteuer C könnte somit ein wichtiges Mittel sein, um Schwung in den Neubau von Wohnungen und Häusern zu bringen. Die Einnahmen könnte man zweckgebunden dem Wohnungsbau zukommen lassen, um Wohnen bezahlbar zu machen. Diese neue Belastung könnte den ein oder anderen Eigentümer dazu bewegen zu verkaufen.“ Das könnte, so die UWG, der neuen Wohnraumgesellschaft Worado in die Hände spielen, die Flächen suche.