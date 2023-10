Upcycling in Dormagen Wie aus alten Möbeln schicke Schätze werden

Nicht nur die Verwandlung vom Buffetschrank zur Kaffeebar läuft im Teamwork, auch bei anderen Projekten arbeitet das Ehepaar oft Hand in Hand. „Die Möbel, die zu mir kommen, sind manchmal in nicht mehr so gutem Zustand. Bei uns wird alles repariert, sodass die Kunden ein voll intaktes, schönes Möbelstück erhalten.“ Ob Scharniere erneuert werden müssen, ein Fuß kaputt ist oder eine Tür repariert werden muss – wenn das Stück das Atelier in Straberg verlässt, ist alles funktionstüchtig. Und wenn ein Schrank oder eine Kommode mal so beschädigt ist, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohnt, so findet Tina Tulpe trotzdem zumindest noch einzelne Teile, aus denen sie etwas zaubern kann. „Aus einer alten Schranktür habe ich zuletzt eine tolle Spiegelgarderobe mit Haken gemacht, die war sofort verkauft“, berichtet die Unternehmerin. „Wenn ich bei so etwas anfange, weiß ich oft noch gar nicht, wie das fertige Teil einmal aussehen wird“, erzählt sie. „Da ergibt dann eins das andere und ich habe immer neue Ideen.“