Upcycling in der Stadtbibliothek Dormagen Aus alten Sachen coole neue basteln

Als Künstlerin Annika Döring am Samstagvormittag in der Stadtbibliothek ihre bunten Stifte und vielfältigen Schablonen auspackte, wurden die Augen der zehnjährigen Lieke groß. „Oh mein Gott, wie cool“, freute sich auch ihre Freundin Iliana. Die beiden Mädchen nahmen an einer der Upcycling-Veranstaltungen teil, die im Rahmen des Kulturrucksack NRW in der Bibliothek stattfinden. An diesem Wochenende standen kreative und nachhaltige Upcyling-Ideen für alte Kleidung auf der Tagesordnung, die teilnehmenden Mädchen hatten vorab ihren Kleiderschrank durchsucht und ältere Shirts mitgebracht. „Ich finde es toll, aus alten Sachen Neues zu machen. Außerdem bin ich von Mode begeistert“, erzählt Iliana. Lieke ergänzt: „Cool ist es auch, dass wir gemeinsam als Freundinnen daran teilnehmen können.“ Erfahrungen mit Upcycling haben sie bisher noch nicht, ganz im Gegensatz zu der Bochumerin Annika Döring.