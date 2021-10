Unterstützung durch die Stadt Dormagen : Notfallpunkte sollen einheitlich sein

Dormagen Die Stadt unterstützt den Bürgerantrag aus Reihen der Senioren Union der CDU zur Verbesserung und will mit dem Rhein-Kreis erneut verhandeln.

Die Senioren Union der CDU will die Situation rund um Notfallpunkte verbessern. „In Dormagen sind die Rettungspunkte relativ breit gestreut und weitgehend unbekannt“, sagen Agnes Meuther und Karl Kress in ihrem Bürgerantrag an den Stadtrat. Die Stadt hält das Ansinnen für berechtigt und will den Politikern vorschlagen, mit dem Rhein-Kreis Neuss als Träger der Rettungsleitstelle darüber sprechen.