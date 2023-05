Unternehmer aus Dormagen MIT setzt sich für Transparenz ein

„Bei einer besseren, transparenten Kommunikation von Beginn an, ließen sich vor Ort sicher Erleichterungen finden“ so Maxeiner, „beispielsweise Ausweichrouten über die anliegenden Feldwege“. Dazu müsse man aber vorab informieren und den Dialog suchen, ergänzen die Vertreter des Gewerbevereins. „Eine Bürgerbeteiligung bei Infrastrukturprojekten ist nötig und sollte Standard sein“, betonte auch Michael Conrad, Vorsitzender der MIT Dormagen. Die rechtzeitige Einbindung schaffe nicht nur Akzeptanz, sondern eröffne auch einfache Lösungen und spare unterm Strich Zeit, Geld und Nerven. Alana Voigt, stellvertretende Vorsitzende der MIT, ergänzte: „Auch unsere Schulen beklagen sich über intransparentes Vorgehen und sind teils überrascht, wenn plötzlich Renovierungsarbeiten ohne Vorankündigung beginnen.“ Beide wollen eine solche verbesserte Kommunikation nun einfordern und in die Fraktionsarbeit einbringen. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) ist eine Vereinigung von CDU/CSU und mit rund 25.000 Mitgliedern der größte parteipolitische Wirtschaftsverband in Deutschland. Sie ist zugleich die innerparteiliche Interessenvertretung.