Unternehmen in Dormagen : Fachkräftemangel trifft Metzger hart

Dormagen Eine Metzgerei in Dormagen musste ihre Filiale nun bereits wegen des fehlenden Personals vorübergehend schließen. Es ist kein Einzelfall.

Energiekrise, Fachkräftemangel, Inflation – für Betriebe kommt gerade einiges zusammen. So musste die beliebte Metzgerei Lorenz nun sogar einen ihrer zwei Standorte im Stadtteil Hackenbroich vorübergehend schließen. Die Türen der Filiale an der Dorfstraße bleiben vorerst zu. Inhaber Ralf Lorenz findet deutliche Worte: „Wir mussten die Dorfstraße schließen, weil wir einfach keine Leute mehr haben. Viele mussten uns altersbedingt verlassen und immer wieder fallen unsere Mitarbeitenden krankheitsbedingt aus“, erzählt er. Lehrlinge bekomme man schon lange nicht mehr. „Wir hatten keine andere Wahl, als einen der Standorte zu schließen. Es war eine Sache der Abwägung und wir haben uns entschieden die Filiale im Nettomarkt offen zu halten, da dort die Parksituation besser ist.“ Auch jetzt, nach der Schließung, arbeite man am Limit. „Krankeitsbedingt müssen wir sogar an manchen Tagen auch die andere Filiale schließen.“ Zusätlich zu dem Mangel an Fachkräften käme natürlich auch die Energiekrise sowie die Inflation: „Woran sparen die Menschen als erstes? An dem Fleisch vom Metzger“, so Lorenz. Dies mache sich bereits bemerkbar.