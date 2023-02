"Unsere wunderbaren Jahre" entstand in Dormagen Zons ist ein Hot-Spot für Dreharbeiten

Erneut wurde eine große Fernsehproduktion zum Teil in Zons gedreht. Zuletzt waren es die Locationscouts für die zweite Staffel der ARD-Serie „Unsere Wunderbaren Jahre“, die dem Charme der ehemaligen kurkölnischen Zollfeste erlegen sind. Die Dreharbeiten für die historische Drama-Serie fanden dabei von März bis Ende Juni 2022 an verschiedenen Drehorten in Nordrhein-Westfalen statt, unter anderem auch in Dormagen, Gummerbach, Hülchrath, Köln, Mönchengladbach und Rommerskirchen. Ab dem vierten März kann die Zweite Staffel in der ARD-Mediathek gestreamt werden. Die TV-Ausstrahlung erfolgt am 11., 15. und 22. März in Doppelfolgen. In Zons wurden ganze Straßenzüge der Altstadt verwendet, um das Altena der 60er Jahre zu fingieren.