24 Stunden ohne Internet : Netzprobleme in der Dormagener Innenstadt

Dormagen Zahlreiche Anwohner der Innenstadt in Dormagen hatten seit Donnerstag Probleme mit dem Internet. Grund dafür ist eine Störung beim Anbieter Vodafone/Unitymedia. Am Freitagmittag lief es wieder.

Anwohnerin Julia Klein zeigte sich in einem Telefonat mit der Redaktion dennoch stinksauer: „Ich habe bereits am Donnerstagmittag durchgehend versucht, einen Mitarbeiter von Unitymedia zu erreichen, keine Chance“, erzählt sie. Am Freitagmorgen sei es ihr dann gelungen: „Ich hatte gehofft, dass die Störung über Nacht weggeht, doch dem war nicht so. Nach 30 Minuten in der Warteschleife hatte ich endlich einen Mitarbeiter am Telefon, dieser sagte mir, dass die Störung bekannt sei und dass ein Kaskadenfehler vorläge.“ Als Kaskadenfehler bezeichnet das Unternehmen einen Fehler, bei dem in Reihe geschaltete Bauteile defekt sind. Dieses Problem konnte am Freitag gelöst werden. Klein führt aus: „Ich bin froh, dass es wieder funktioniert. Doch die Kommunikation war schlecht, es gab auch keine Nachricht, dass es wieder funktioniert. Ich habe einen Tag lang einen Hotspot von meinem Handy schalten müssen, um zu arbeiten.“