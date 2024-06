Ungewöhnliches Geschenk Neue Bank für Rheinfeld zur Goldhochzeit

Über eine neue Sitzbank mit Rheinblick können sich ab sofort Erholungssuchende auf dem Deich bei Rheinfeld freuen. Ermöglicht wurde dies durch eine private Spende. „Unsere Familie hat die Bank meinen Schwiegereltern zur Goldhochzeit geschenkt, weil sie gerne am Rhein spazieren. So können sie dort auch einmal kurz verschnaufen und die Aussicht aufs Wasser genießen“, sagt David Nagel. Er kam mit der Spendenidee auf die Stadtverwaltung zu, die den Vorschlag dankbar in die Tat umsetzte. Die Überraschung war perfekt, als die Schwiegereltern kurz vor der Goldhochzeitsfeier von der Familie zu der Bank geführt wurden. Auch alle anderen Spaziergängerinnen und Spaziergänger können nun dieses gelungene Geschenk und den Blick auf den Rhein von dieser Stelle aus genießen.