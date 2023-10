Uniformhaus aus Dormagen Mit Teamgeist und Geduld durch die Corona-Krise

Handgefertigte Hüte und edle Stickereien, Königssilber und Ketten, maßgeschneiderte Uniformen und Zubehör und so vieles mehr: Was sich auf den ersten Blick wie ein nicht enden wollender Produktkatalog eines Konzerns liest, ist in Wahrheit das feine Sortiment eines kleinen Familienunternehmens. Ein Mekka für Schützen, Musiker und Karnevalsgardisten. „Bei uns gibt es rund um das Schützen- und Karnevalsvereinswesen eigentlich nichts, was es nicht gibt. Außer Biermarken“, sagt Geschäftsführer Gregor Rütten und lacht. Bei ihm haben sich unter anderen schon Lukas Podolski und Christoph Daum, Jürgen Rüttgers und Armin Laschet die Klinke in die Hand gegeben. Denn das Uniformhaus Rütten fertigt nicht nur Unikate, sondern verleiht auch Uniformen. Und das seit 73 Jahren.