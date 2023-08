Unfall in Dormagen Vierjähriges Mädchen schwer verletzt

Am Sonntag, 27. August, wurde ein Kind bei einem Verkehsunfall auf der Nahestraße in Dormagen schwer verletzt. Um 20.10 kam das vier Jahre alte Mädchen beim Überqueren der Straße zu Fall. Eine 57-jährige Dormagenerin, welche zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Pkw die Nahestraße befuhr, überrollte das Mädchen. Das Kind wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand kein Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat in Grevenbroich übernommen.