Unfall in Dormagen Polizei sucht Zeugen und Beteilgte

Nach ersten Erkenntnissen der Polizisten befuhr die Dormagenerin mit ihrem Fahrrad die Straße „Am Straberger See“ in Richtung Horremer Straße. Dabei sei ihr ein Fahrzeug entgegengekommen, welches so dicht an ihr vorbeifuhr, dass sie dadurch ins Straucheln geriet und mit zwei Fußgängern zusammenstieß. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich dabei. Das Fahrzeug, ein dunkler Kleinwagen, vermutlich mit zwei Frauen im Alter von etwa 20 Jahren mit dunklen Haaren besetzt, entfernte sich in Richtung Nievenheim. Die Radfahrerin suchte anschließend eigenständig einen Arzt auf und erstattete im Anschluss Anzeige bei der Polizei.