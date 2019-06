Unfall in Dormagen : Mann fährt mit Quad in Vorgarten

Mann fährt mit Quad in Vorgarten

Unfall in Dormagen

Dormagen Ein 27-jähriger Dormagener kam mit seinem Quad von der Straße ab. Er überquerte den Bürgersteig und kam an einem Gartenzaun zum Stehen. Verletzt wurde er nicht.

Wie die Polizei mitteilt ereignete sich der Unfall am Dienstag an der Bahnhofstraße. Gegen 15.21 Uhr kam der Mann von der Straße ab. Mit seinem Quad überquerte er den Bürgersteig und kam an einem Gartenzaun zum Stehen.