Unfall in Dormagen Fußgängerin in Hackenbroich schwer verletzt

Hackenbroich (mvs) Am Freitagmorgen, 17. November, ist eine 81 Jahre alte Dormagenerin bei einem Verkehrsunfall auf der Salm-Reifferscheidt-Allee schwer verletzt worden. Gegen 6.30 Uhr wollte die Frau zu Fuß einen Zebrastreifen an einem Kreisverkehr auf der Straße überqueren. Ein 75-jähriger Autofahrer aus Köln befuhr die Fahrbahn in Richtung Dr.-Geldmacher-Straße und übersah nach ersten Erkenntnissen die Fußgängerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau überrollt und das Fahrzeug kam über der Dame zu Stehen. Der Kölner leistete umgehend Erste Hilfe, er hob das Fahrzeug mit einem Wagenheber an und packte die Verletzte in eine Decke. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen die weitere Rettung und brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Salm-Reifferscheidt Allee im Bereich des Unfallortes komplett gesperrt. Das Verkehrskommissariat Eins in Neuss hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.