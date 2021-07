Unfall in Dormagen-Gohr : Mann unter Alkoholeinfluss fährt gegen geparkte Autos

Gohr Eine wüste Geschichte präsentierte ein Mann der Polizei, nachdem er vor Zeugen unter Alkolholeinfluss mit zwei Autos kollidiert war.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 1. Juli, um kurz nach Mitternacht ist auf der Bergheimer Straße ein Volvo mit zwei am Straßenrand geparkten Pkw kollidiert. Der Mann, der neben dem Fahrzeug stand, gab laut Polizei an, unverletzt zu sein. Jedoch taumelte er und schwankte in Richtung der Beamten. Seine Aussprache sei verwaschen und undeutlich gewesen. Alkoholgeruch stieg den Polizisten nach deren Auskunft in die Nase.