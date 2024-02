Unfall in Dormagen Fahrzeug überschlägt sich

Die 25 Jahre alte Frau erlitt einen Schock und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Das zuständige Verkehrskommissariat 1 in Grevenbroich hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, die Ladung im Fahrzeug so zu verstauen, dass sie auch bei einer Vollbremsung oder einem plötzlichen Ausweichmanöver keine Gefahr darstellt. Außerdem sollte man sich während der Fahrt nur auf das Fahren konzentrieren und keine anderen Dinge nebenbei erledigen.