Unfall in Delhoven : Mehrere Personen nach Zusammenstoß verletzt

Delhoven Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 18 in Delhoven kollidierte zunächst ein Fahrzeug mit einem Lkw. Daraufhin geriet das Auto in den Gegenverkehr. Mehrere Personen wurden verletzt.

Am Donnerstagnachmittag, 16. September, kam es gegen 15.20 Uhr auf der Kreisstraße 18 im Ortsteil Delhoven zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 72-jähriger Fordfahrer war in Richtung Hackenbroich unterwegs und stieß, nach ersten Erkenntnissen der Polizei, beim Fahrstreifenwechsel aus bisher ungeklärter Ursache mit einer Sattelzugmaschine zusammen, die sich auf der Nebenspur befand. Aufgrund dieses Zusammenstoßes geriet der Ford anschließend in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Heck eines blauen Mercedes. Der 72-jährige Fordfahrer sowie beide Insassen des blauen Mercedes wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.