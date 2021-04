Ausfahrt Dormagen voraussichtlich noch mehrere Stunden gesperrt : Schwerer LKW-Unfall auf der A57 in Richtung Neuss

Beim Verlassen der Autobahn A57 kam der Sattelzug mit Siloauflieger von der Fahrbahn ab und stürzte um. Foto: Patrick Schüller Foto: Patrick Schüller

Dormagen In der Nacht zu Donnerstag ist es auf der A57 in Richtung Neuss zu einem schweren Lkw-Unfall in der Ausfahrt Dormagen gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass die Ausfahrt noch bis in den Donnerstagnachmittag hinein gesperrt bleiben muss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Nacht zu Donnerstag, 15. April, ist gegen 3.40 Uhr ein Lkw in der Autobahnausfahrt Dormagen der A57 in Richtung Neuss verunglückt. Der Fahrer des Lkw wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Das teilt die Stadt Dormagen mit. Beim Verlassen der Autobahn A57 sei demnach der Sattelzug nach ersten Erkenntnissen mit Siloauflieger von der Fahrbahn abgekommen und umgestürzt. Ein Notruf wurde abgesetzt. Rettungsdienst und Feuerwehreinheiten aus Dormagen und Köln rückten an. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurde festgestellt, dass der Fahrer verletzt und im Fahrerhaus eingeschlossen war, heißt es weiter. Betriebsmittel (Diesel- und Hydrauliköl) seien aus dem LKW ausgelaufen. Zudem sei eine geringe Menge der Ladung aus gelaufen, die sich aber als nicht gefährlich herausstellte: Es handelte sich um abgekochte Lebensmittelreste.

Viele Einsatzkräfte waren im Einsatz. Foto: Patrick Schüller

Während sich ein Teil der Einsatzkräfte um den Fahrer kümmerte, wurden von anderen Einheiten der Brandschutz sichergestellt, die Einsatzstelle ausgeleuchtet und abgesichert sowie die auslaufenden Medien eingedämmt. Der Fahrer konnte zügig aus dem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zur Beurteilung einer Grundwassergefährdung wurde die Untere Wasserbehörde des Rhein-Kreises Neuss an die Einsatzstelle gerufen. Die Einsatzstelle wurde an das Bergungsunternehmen sowie die Polizei übergeben.

Im weiteren Verlauf wird die Ladung des LKWs in ein Ersatzfahrzeug umgepumpt. Im Anschluss kann mit der Bergung des verunfallten Fahrzeuges begonnen werden. Zurzeit geht die Polizei davon aus, dass die Ausfahrt Dormagen der A57 noch bis in den Donnerstagnachmittag hinein gesperrt bleiben muss.

Im Einsatz waren rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Dormagen und weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr Köln sowie der Rettungsdienst.

(mcv)