Unerlaubte Holzarbeiten Massive Baumschäden im Gewerbegebiet

St. Peter · Im Gewerbegebiet Heerschleide in St. Peter sind massive Baumschäden an Eichen aufgefallen. Die Stadt vermutet Holzdiebstahl in großem Stil.

05.02.2024 , 16:00 Uhr

Die Eichen sind teils nicht fachgerecht einseitig zurückgeschnitten. Foto: Stadt Dormagen

Es muss mit großem Gerät vorgegangen worden sein, soviel sei klar, wie Stadtsprecher Nils Heinichen mitteilt. Im Gewerbegebiet Heerschleide, das in St. Peter westlich der B9 liegt und im Besitz der Stadt Dormagen ist, sind etliche Bäume – Eichen, um genau zu sein – stark beschädigt worden. Mitarbeitenden des Umweltamtes des Rhein-Kreises Neuss waren die massiven Baumschäden dort aufgefallen. Die unbekannten Verursacher müssen mit großem Gerät vorgegangen sein. Foto: Stadt Dormagen Die Eichen in dem betroffenen Bereich wurden einseitig zurückgeschnitten. Dabei sind die Schnitte nicht in allen Fällen fachgerecht durchgeführt worden, sodass teilweise erhebliche Verletzungen der Äste und der Rindenflächen im Stammbereich zu erkennen sind. Durch Abschieben des Wegebanketts und darüber hinaus gehender Bereiche wurden vor allem die Stammfüße der bestehenden Bäume erheblich geschädigt. Daran könne man erkennen, dass dort mit großem Gerät vorgegangen worden sein muss. „Wir vermuten, dass das keine Privatpersonen waren, dafür sind die Schäden zu massiv“, so Nils Heinichen. Die Stadt habe keinerlei Baumschnitte oder andere Arbeiten dieser Art in diesem Bereich beauftragt. Vermutlich sei dort Holz gestohlen worden. „Es überrascht uns auch, in welch großem Stil das dort passiert sein muss.“ Die Stadt Dormagen hat Anzeige erstattet und sucht nun Zeugen. Sie bittet jene, die in den vergangenen zwei bis drei Monaten verdächtige Beobachtungen (wie Lieferwagen oder Transporter mit Firmenaufschrift o.ä.) gemacht haben, sich bei den Technischen Betrieben unter 02133 257 839 oder der Polizei zu melden.

(mvs)