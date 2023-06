Umweltunterricht in Dormagen Papierfabrik im Grundschul-Klassenzimmer

An der Regenbogenschule hat die Klasse 3a den Kreislauf des Papiers kennengelernt. Nach der Theorie kommt der praktische Teil: eine Mini-Papierfabrik wird auf dem Lehrer-Pult aufgebaut. Leonard, Anna, Amel und Sofia schöpfen den Papierbrei aus alten Zeitungen auf einen Rahmen und streifen das Wasser ab. Die Karte aus Altpapier verschönern sie mit Servietten-Motiven. Dann erhält sie ein Finish aus Glitzerpulver. Die Kids sind begeistert. Für Papa, Oma oder Tante sei das besondere Kunstwerk, sagen sie stolz. Nur Moritz sagt: „Ich behalte die Karte selbst. Ich habe in einer Woche Geburtstag und da schreibe ich mir einen eigenen Glückwunsch.“ Die DUA wurde gegründet, um den Gedanken des Naturschutzes in den Schulbereich zu tragen.