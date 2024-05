Natur in Dormagen erleben Umweltteam bietet 15 Kurse für Kinder an

Seit 2005 bietet das städtische Umweltteam Kindern jährlich besondere Erlebnisse mit Bezug zur Natur in ihrer Umgebung an. Das Programm richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von acht bis zwölf Jahren. In diesem Jahr finden zwischen Mitte Juni und Anfang Oktober insgesamt 15 Kurse statt. Alle Kurse sind auf der Webseite www.dormagen.de/umweltscouts zu finden. Die Anmeldephase beginnt am Mittwoch, 15. Mai.