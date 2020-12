Umweltschutz in Dormagen : Klein und Groß sorgen für Sauberkeit

Dormagen Wer einen Beitrag leisten möchte, Stadt und Natur sauber zu halten, für den gibt es viele Beteiligungsmöglichkeiten in mehr oder weniger festen Organisationen. Oder man macht es einfach „ohne“.

Umweltscouts Das Umweltteam der Stadt bietet in den Sommermonaten Kurse für Kinder von 8 bis 12 Jahren zum Thema Natur und Umwelt an. Auch diese sind 2020 Corona zum Opfer gefallen. Dabei wäre auch ein Format mit Karin Schwanfelder dabei gewesen. Die Kinder hätten zusammen mit ihr Müll am Rhein sammeln und Fragen zu ihren Erfahrungen stellen können. „Je früher Kinder damit in Berührung kommen, desto besser“, so Anke Tobies-Gerstenberg vom Umweltteam. Sie hofft, 2021 wieder Kurse anbieten zu können.

Rhein Clean Up Die Gruppe Dormagen-Zons rund um Organisatorin Karin Schwanfelder ist seit einigen Jahren regelmäßig am Rhein und auf Ausgleichsflächen unterwegs, um dort Müll zu sammeln. Was die Umweltschützer dort finden, ist erschreckend: vom normalen Hausmüll, Sperrmüll über Bauschutt, Autoreifen und Kühlschränken bis hin zu Sondermüll wie Farben und Ölen und sogar Handgranaten war schon alles dabei. In diesem Sommer ist an den Rheinufern im Stadtgebiet besonders viel Abfall liegengeblieben, findet Thomas Köhler, der fast von Anfang an bei Rhein Clean Up mitmacht. „Eine derartige Vermüllung wie dieses Jahr habe ich noch nicht erlebt. Ich war schockiert“, berichtet er. Im Sommer sind die Menschen häufig am Rhein, verzehren dort Speisen und Getränke. In diesem Jahr war das durch die Corona-Pandemie noch verstärkt. Viele haben den Abholservice der Restaurants genutzt und die Verpackungen liegen gelassen. Thomas Köhler und die anderen Freiwilligen haben dann aufgeräumt. „Was bleibt anderes übrig?“