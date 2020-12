Umweltschutz in Dormagen : Stadt pflanzt 11.000 neue Bäume

Umweltschutz in Dormagen

Dormagen Wegen Trockenheit mussten zahlreiche Bäume gefällt werden. Diese werden jetzt ersetzt. Die Stadt sucht Baumpaten, die sich um die Bewässerung kümmern.

Zahlreiche Lücken in die Stadtbegrünung gerissen haben in den vergangenen Jahren besonders Trockenheit und Schädlinge wie der Borkenkäfer. Viele geschädigte Bäume mussten deshalb aufgrund ihrer Schäden außerplanmäßig gefällt werden. In den kommenden Wochen werden darum rund 11.000 Forstpflanzen im Stadtwald gepflanzt, die die Verluste ausgleichen sollen.