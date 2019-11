Umweltschutz in Dormagen : Norbert-Gymnasium für saubere Meere

Knechtsteden Zwei Schüler des Norbert-Gymnasiums haben sich mit dem Problem des Plastikmülls in den Meeren beschäftigt und eine Lösung gefunden: Die „NGK-Ocean-Bottle“ soll Abhilfe schaffen.

Das Norbert-Gymnasium Knechtsteden hat einen Weg gefunden, um den Plastikmüll in den Meeren zu reduzieren. Die Lösung ist die „NGK-Ocean-Bottle“, eine wiederverwendbare Trinkflasche mit Logo des NGK.

Ab sofort kann man diese Flasche jeden Mittwoch, in der Mittagspause, im „NGK Ocean Bottle Store“ im Silentium kaufen. Darüber hinaus können die Trinkflaschen in der Bibliothek bestellt werden. Die Idee zur NGK-Ocean-Bottle entstand im Unterricht. Das fünfte Schuljahr des Vorjahrs war aufgefordert, Ideen für Sozialprojekte zu entwickeln, mit denen sich ein wirkungsvoller Beitrag zu einem gesellschaftlichen Problem leisten lassen. Neben vielen anderen guten Ideen beschäftigte sich das Projektteam von Max Schmitz und Philipp Thönneßen mit dem Problem des Plastiks in den Ozeanen. Statt jeden Tag eine Plastikflasche aus dem Handel zu verwenden und zu entsorgen, nutzen die Schüler jetzt die wiederverwendbare Trinkflasche von „Ocean-Bottle“ für Heiß- und Kaltgetränke und vermeiden dadurch Plastikmüll. Außerdem unterstützen sie dadurch das Sammelsystem der „Plastik Bank“, denn der Kauf einer Ocean-Bottle verhindert, dass 1000 Plastikflaschen in den Ozean gelangen.

INFO Sozialunternehmen „Plastic Bank“ Aktion „Plastic Bank“ nimmt an Sammelstationen Plastikflaschen entgegen, die aus Flüssen oder von Stränden gesammelt haben. Gegenwert Sammler erhalten als Gegenwert Dinge des täglichen Bedarf. Das gesammelte Plastik wird dann recycelt.

Die Flasche aus recyceltem Plastik besteht aus einem Edelstahlkern, der Kaltgetränke kühl, und Warmgetränke warm hält. Sie hat einen kleinen Kappenverschluss und einen größeren Verschluss, der umgedreht als Tasse fungiert. Durch den großen Verschluss lässt sich die Flasche außerdem optimal reinigen. Die NGK-Ocean-Bottle ist in den vier Farben „Ocean“ (dunkelblau), „Sun“ (orange), „Stone“ (grau) und „Sky“ (hellblau) erhältlich und fasst 500 Milliliter. Eine Flasche kostet 25 Euro.

Bereits beim Herbstfest des Gymnasiums wurden so viele Ocean-Bottles mit NGK-Logo bestellt, dass jetzt eine erste Lieferung, von 300 Flaschen an die Schüler verteilt werden kann. „Nachhaltigkeit ist uns am NGK insgesamt ein sehr wichtiges Anliegen, deshalb unterstützen wir diese gute Idee und das Engagement“, erläutert Schulleiter Johannes Gillrath.