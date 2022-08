Umweltschutz in Dormagen : Flächen werden entsiegelt - mit diesem Platz geht es los

Das ist der Friedrich-Ebert-Platz in Dormagen - er wird auch entsiegelt. Foto: Kira Bayer

Dormagen Über die Annahme, dass es im Zweifel zu viele und oftmals überdimensionierte versiegelte Flächen in einer Stadt gibt, lässt sich in der Bevölkerung schnell einen Konsens herstellen. Gerade bei Starkregen oder hoher Hitze sind solche Flächen hoch problematisch. Die Stadt nimmt sich diesem Thema an. Wie und wo der Start fällt?