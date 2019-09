Schutz der Umwelt : Bundesweites Klima-Projekt informiert an Dormagener Schulen

Dormagen Die bundesweite Bildungsveranstaltung „Energievision2050 – Unser Klima. Meine Energie. Deine Zukunft“ ist in der kommenden Woche an drei Tagen an drei Schulen zu Gast in Dormagen. Dank der Unterstützung durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW werden ca. 2500 Schüler des Norbert-Gymnasiums, des Leibniz-Gymnasiums und der Sekundarschule an den Veranstaltungen teilnehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus-Dieter Schumilas

Die Gesellschaft steht vor der großen Herausforderung, die Treibhausgasemissionen bis 2050 um über 90 Prozent zu senken. Um dieses Ziel gemeinsam erreichen zu können, braucht es eine gemeinsame Vision für die Zukunft. Es existieren grandiose Projekte, visionäre Ideen, tolle Forschungsinitiativen und lokale Lösungen. „Der notwendige Wandel ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und die Schüler von heute sind Teil der Lösung“, sagt Johanna Nuhn von Multivision, einem Verein für Jugend- und Erwachsenenbildung. „Denn nur gemeinsam können wir die Frage beantworten, wie wir die nahezu vollständige Reduktion der Treibhausgasemission erreichen werden und dabei weiterhin ein gutes Leben führen.“ Die Veranstaltung beantwortet Fragen, zeigt Visionen und macht eine ernsthafte Auseinandersetzung möglich, um die Energie bei den Schülern zu erzeugen, die es für einen echten Wandel braucht.