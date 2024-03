Umweltausschuss in Dormagen Politik schiebt Silbersee-Planung an

Im schmucklosen Sitzungsraum des Technischen Rathauses an der Mathias-Giesen-Straße tat sich am Dienstagabend Großes: Der Umweltausschuss beschloss einstimmig, den Planungsausschuss damit zu beauftragen, die Bauleitplanung für das Silbersee-Areal in Gang zu setzen. Was das bedeutet? Das politische Einvernehmen markiert den Schlussstrich unter einen jahrelangen Streit darüber, ob das zum Teil sehr stark verseuchte ehemalige Zinkhütten-Areal überhaupt genutzt werden kann und soll, und wie die diversen Gutachten zu bewerten sind. Klar ist jetzt, dass es ein Einvernehmen darüber gibt, dass die im Rahmensanierungsplan vorgesehene Oberflächenabdichtung beziehungsweise Versiegelung das geeignete Verfahren ist, das künftig angewendet werden soll.