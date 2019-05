Umweltaktion in Dormagen : Kitakinder lernen im Workshop Wissenswertes über Wasser

Dormagen Mit kleinen Experimenten und praktischen Aufgaben lernen Vorschulkinder wichtiges über das Thema Wasser. Seit 2010 bietet der Energieversorger evd Wasserworkshops in Kitas an, um das Umweltbewusstsein schon bei den Kleinsten zu fördern.

Umweltpädagoge Carsten Schultz erklärt den Kindern der KiTa NoNi an der Neusser Straße anhand eines Modells den Wasserkreislauf. Die Kinder lernen, dass Wasser über dem Meer verdunstet und zu Wolken wird. Der Wind trägt die Wolken ans Land, dort regnen sie ab und das Wasser versickert im Boden. Im Wasserwerk wird das Grundwasser aufbereitet und an die Haushalte verteilt. Jeder Dormagener verbraucht übrigens rund 119 Liter Wasser – am Tag. Den Kindern wird erklärt, dass Menschen und Tiere sauberes Wasser zum Überleben brauchen. Um den Kindern anschaulich zu erklären wie Wasser gereinigt wird, baut jedes Kind eine eigene kleine Filteranlage, die schrittweise aus einer leeren 0,5-Liter-Plastik-Wasserflasche, Watte und mehreren Schichten aus Sand und Kies zusammengesetzt wird. Dann kann schmutziges Wasser durch den Filter gegossen werden. Am Ende entsteht sauberes und klares Wasser. Das eigene kleine Klärwerk dürfen die Kinder mit nach Haus nehmen, um dort weitere Experimente durchzuführen. Dazu gab es von der evd noch ein kleines Wasserlabor, mit Hilfe dessen zum Beispiel der PH-Wert oder Kalkgehalt des Wassers ermittelt werden kann.