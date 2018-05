Dormagen: Umwelt-Scouts auf Schlangensuche

Dormagen 21 lehrreiche Sommerveranstaltungen für Kinder von acht bis zwölf Jahren.

Die Idee von Manfred Puchelt hat sich durchgesetzt: Seit 2005 bietet die Stadt Kindern unter dem Titel "Umweltscouts" Jahr für Jahr besondere Erlebnisse mit Bezug zur Natur und zu Einrichtungen in ihrer Umgebung an. Diesmal kann die Zielgruppe, Jungen und Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren, aus 21 schönen Kursen und Veranstaltungen wählen, die im Zeitraum Juni bis September unter Federführung von Umweltteam sowie Kinder- und Jugendbüro auf dem Programm stehen.

Zwei Mal geht es um Bienen. Am 5. Juni zeigt Imker Alfred Reimer einen Bienenstock, tags darauf leitet Christian Platz die jungen Teilnehmer beim Bau von Bienenhotels an. Auch bei einigen anderen Kursen spielen Tiere die Hauptrolle: Da wird untersucht, ob Hunde sprechen können (25. Juni), es wird nach Ringelnattern (11. Juli) und Schmetterlingen (4. August) gesucht, und es geht um die Merkfähigkeit von Tieren (8. August), um Ziegen und Esel (25. August) und um Fledermäuse (8. September). Dass auch Tiere fühlen können, wird den Jungen und Mädchen bei "Haustiere brauchen ein Zuhause, sonst leidet ihre Seele" vermittelt (31. Juli, 21. August). Am 21. Juli steht eine spannende Treckerfahrt zum Dachsbau mit Umwelt-Rallye an, und am 25. August geht es auf den Bauernhof von Familie Wißdorf in Stürzelberg.