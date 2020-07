Umweltschutz in Dormagen : Technisches Rathaus spart CO2 ein

Dormagen Das erweiterte Blockheizkraftwerk der evd liefert Wärme ins benachbarte Gebäude. Dafür zahlt die Stadt der evd ein monatliches Entgelt.

Gute Nachbarschaft: Im Technischen Rathaus Dormagen werden dank einer neuen Heizungsanlage der benachbarten Energieversorgung Dormagen (evd) rund 27,3 Tonnen CO 2 im Jahr eingespart. Das liegt am Ausbau des hauseigenen Blockheizkraftwerkes (BHKW) an der Mathias-Giesen-Straße 13. Dadurch kann die evd jetzt nicht nur ihre eigenen Verwaltungs- und Betriebsgebäude mit umweltfreundlicher Wärme und Strom versorgen, sondern auch das Technische Rathaus, das über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zur Stromerzeugung verfügt, mit Wärme beliefern.