Umwelt in Dormagen Umsetzung bis 2024: Klimaschutzkonzept wird fortgeschrieben

Im Rahmen eines Beteiligungsprozesses wurden Maßnahmen entwickelt und ein aktuelles Klimaschutzziel definiert. Der Maßnahmenkatalog umfasst insgesamt 25 Einzelmaßnahmen in den sechs Handlungsfeldern: Konzern Stadt Dormagen, Klimafreundliche Mobilitätswende, THG-neutrale Wärmeversorgung, Erneuerbare Stromversorgung, treibhausgasneutrale Wirtschaft und den Punkt „Vom Wissen zum Handeln“. Auch die mittel- bis langfristigen Zielen konnten bereits festgesteckt werden, so will die Stadt Dormagen bis 2045 eine Treibhausneutralität erreichen. Dieses neue und übergeordnete Treibhausgasminderungsziel soll mit den strategischen und operativen Zielen der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt verknüpft werden. Diese belaufen sich beispielsweise auf die „Nachhaltige Mobilität“, Wohnen und nachhaltige Quartiere“ sowie „Ressourcenschutz“. Bis 2030 soll es eine THG-Einsparung von circa 35 Tausend Tonnen CO 2 eq/a geben.