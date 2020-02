Umgang mit der Natur : Walddetektive auf neuer Entdeckungsreise

Dormagen Jungen und Mädchen ab sechs Jahren können mit der Natur in Kontakt kommen. Es gibt auch Angebote speziell für Schulen und Kitas.

Auch in diesem Jahr sind wieder viele Aktionen der Walddetektive für Mädchen und Jungen ab sechs Jahren geplant. Die Walddetektive, die im Tannenbusch in Delhoven mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SWD) Dormagen kooperieren, konnten im vorigen Jahr den 2. Platz des Nachhaltigkeitswettbewerbes der Stadt Dormagen belegen.

Unter der Leitung von Nina Keßler, Biologin und Waldpädagogin, steht die Natur und der nachhaltige Umgang mit dieser im Fokus. „Ein gewisses Maß an Naturbildung soll bei den Freizeitaktivitäten der Walddetektive die Basis bilden“, erklärt die engagierte Leiterin der Walddetektive. Dieses Wissen über die Natur und den Wald wird spielerisch vermittelt, es ist eingebettet in abenteuerliche Walderlebnisse wie Tipi-Bau oder kreatives Werkeln. Die Entdeckungsreise kann sich auch über ganze Ferienwochen erstrecken, die mit abwechslungsreichen Aktionen wie Seifenherstellung, Bogenschießen oder dem Bau eines Wasserfilters gefüllt sind.

Über die gute Resonanz der bisherigen Aktionen der jungen Waldentdecker sind Nina Keßler und Bernd Dehm, der Vorsitzende der SDW Dormagen, hoch erfreut. „Es ist toll, wie sehr sich die Mädchen und Jungen für den Wald interessieren und den Tannenbusch mit all seinen Facetten kennenlernen“, sagte Dehm im Oktober 2019.In den Osterferien steht eine neue Walddetektiv-Aktion auf dem Programm: So wird es in der ersten Ferienwoche vom 6. bis 9 April von jeweils 13.30 bis 16.30 Uhr wieder einiges zu entdecken und zu erforschen geben. Die Kosen betragen pro Kind 80 Euro, inklusive Materialien. Eine ähnliche Abenteuerwoche wird in der ersten Sommerferienwoche (Kosten: 100 Euro) angeboten.