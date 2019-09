Umfrage in Dormagen : Anwohner sind gegen eine Öffnung der Pfauenstraße

Delhoven Das Meinungsbild, das die Stadtverwaltung im Sommer von zahlreichen Delhovenern zu einer direkten Anbindung der Pfauenstraße an die L 280/Klosterstraße abgefragt hat, ist nicht einheitlich. Das erklärte Bürgermeister Erik Lierenfeld auf Nachfrage unserer Redaktion: „Eine kleine Mehrheit ist für die Öffnung der Pfauenstraße, allerdings sind die direkten Anwohner fast komplett dagegen.“ Wenn die Umfrage ganz ausgewertet ist, wird im Planungsausschuss diskutiert, ob die Idee weiterverfolgt wird.

Die Umfrage, für die die Stadt mehr als 700 Briefe als Hauswurfsendung an den Straßen im direkten Umfeld der Pfauenstraße verteilt hatte, lief über sechs Wochen lang bis nach den Sommerferien. „Wir haben auch mehr als 700 Rückläufe erhalten, was eine sehr gute Resonanz ist“, so der Bürgermeister, der die Meinungs-Abfrage angeregt hatte, nachdem beim Stadtteilgespräch in Delhoven im April 2018 von vielen Befürwortern unter den Anwohnern die Rede war. Auch dort wurden bereits die Vorteile des wegfallenden Umwegs und der besseren Verkehrsverteilung und auch die Nachteile durch größere Verkehrsbelastung und Raser auf der Pfauenstraße angesprochen. So sei es nicht verwunderlich, so Lierenfeld, dass die weiter weg wohnenden Delhovener eher für die Anbindung der Pfauenstraße an die L 280 seien.