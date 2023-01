Hilfslieferungen an die Ukraine Spendenbereitschaft in Dormagen ungebremst

„Bereits im vergangenen Jahr konnten wir 20 Lieferungen in Richtung Ukraine schicken. Wir haben damit gerechnet, dass die Spendenbereitschaft nachlässt, doch dem war nicht so“, erzählt Schwinge, der einen Teil der Spenden vor einigen Tagen selbst mit seinem Reisebus nach Polen brachte. „Am ersten Sammeltermin im Februar war der Andrang enorm, die Autos standen Schlange vom Raphaelshaus bis auf die B9“, führt er aus. Durch dieses enorme Engagement konnte nicht nur wie geplant ein vollbepackter Bus in Richtung Polen aufbrechen, ein weiterer großer Lkw lieferte erste gespendeten Waren bereits Anfang Januar an der polnischen Sammelstelle ab. Klar ist auch, dass das Projekt weitergehen soll.