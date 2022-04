Ukraine-Krieg: Dormagen hilft : Stadt baut „Zelt-Stadt“ in Zons

Zelte in Zons Foto: kiba

Dormagen In dem wiederholenden Format „Facebook Live“ widmetet Bürgermeister Erik Lierenfeld sich am Donnerstagabend dem Thema „Schutzsuchende in Dormagen“.

Nachdem Lierenfeld die rund 1670 (nicht zwingend gleichzeitigen) Zuschauerinnen und Zuschauer durch die Flüchtlingsunterkunft in Zons führte, erklärte er zum einen die weiteren Pläne für das Areal am Zonser Sportplatz. So werden aktuell neben den Sporthalle weitere Unterkünfte, so genannte Wohnzelte, aufgebaut. Die einzelnen Zelte bieten jeweils Platz für rund 80 Personen. „Der Plan ist, dass diese Wohnzelte als letztes aufgeben werden“, so Lierenfeld.

Insgesamt leben zum jetzigen Zeitpunkt 657 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer in Dormagen. über 400 von ihnen sind dabei in Privathaushalten untergebracht. Dennoch werde weiterhin dringend Personal für die Unterkunft in Zons benötigt. Marion Stimmel-Schreiber, Assistentin des Erste Beigeordneten Robert Krumbein, übernimmt derzeit einen Teil der Organisation in Zons. Für die Unterkunft wird zeitnahe Personal (Verwaltung und Leitung) gesucht. „Es ist wichtig, dass die Beweberinnen und Bewerber Empathie mitbringen, denn wir haben hier mit Menschen zutun“, sagt Stimmel-Schreiber.

Insbesondere die Integration dieser Menschen aus der Ukraine ist für Volker Lewerenz, Fachbereichsleiter Integration, in diesen Tagen das Wichtigste: „Es gibt die Überlegung, eventuell wieder das Café Grenzenlos einzuführen. Neben den Sprachkursen, die bald bei der VHS angeboten werden, ist auch ein unterschwelliges Angebot wichtig. Dieses kann dann beispielsweise auch von Ehrenamtlern durchgeführt werden.“

(kiba)