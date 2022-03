Dormagen hilft in Ukraine-Krise : Was Flüchtlingshelfer beachten müssen

Was Flüchtlingshelfer beachten müssen

Dormagen hilft in Ukraine-Krise

In Polen hat die Stadt jetzt eine feste Anlaufstelle für Hilfsgüter. Foto: Peter-Olaf Hoffmann

Dormagen Die Stadt Dormagen gibt einen Leitfaden für Privatleute und Geflüchtete aus der Ukraine raus. Sie müssen wissen, was genau zu tun ist und an wen sie sich wenden können.

Die Stadt hat alle Hände voll zu tun, die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine zu organisieren und strukturieren. Wichtig ist dabei, dass nicht nur die Opfer des Angriffskriegs, Bescheid wissen, was sie bei und nach ihrer Ankunft in Dormagen zu beachten haben, sondern gerade auch Privatpersonen, die Menschen aus der Ukraine aufnehmen. Was wichtig ist: