Ukraine-Hilfe aus Dormagen NRW-Regierung ehrt Europa-Schützen

NRW-Minister Nathanael Liminski und Ministerin Ina Scharrenbach haben am Montag fünf Kommunen die Auszeichnung „Europaaktive Kommune“ sowie zwei weiteren Akteuren die Auszeichnung „Europaaktive Zivilgesellschaft“ in der Düsseldorfer Staatskanzlei überreicht, darunter die Europäische Gemeinschaft Historischer Schützen in Dormagen, für die deren Generalsekretär, der ehemalige Bürgermeister Peter-Olaf Hoffmann, und Geschäftsführer Friedhelm Pauen die Auszeichnung entgegennahmen.