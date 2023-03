Übungseinsatz der Rettungskräfte Dormagener Feuerwehr probt den Ernstfall

Übung macht bekanntlich den Meister. Aus diesem Grund haben drei Einheiten der Feuerwehr Dormagen am Dienstag in der vergangenen Woche eine gemeinsame Einsatzübung durchgeführt. Um 19.05 Uhr erreichte die Leitstelle der gestellte Notruf aus einem neungeschossigen Wohnhaus an der Straße „Am Wäldchen“ in Dormagen. Im Vorfeld der Übung war das Abrissgebäude durch die Übungsleitung präpariert worden, um mit Nebelmaschinen, Übungspuppen und Weiterem realistische Übungsbedingungen zu schaffen.